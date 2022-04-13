США намерены прислать в Украину тяжелые наземные артиллерийские системы, в том числе гаубицы. Сейчас в Белом доме обсуждают новый пакет военной помощи Украине на 750 миллионов долларов.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в Конгрессе.

"Ожидается, что администрация президента США Джо Байдена уже в среду объявит о дополнительных $750 миллионах военной помощи Украине в ее борьбе с российскими войсками", - пишет агентство.

При этом пакет не требует обязательного одобрения Конгрессом, поскольку будет выделяться из президентских фондов.

Напомним, ранее в Пентагоне сообщали, что США готовы рассмотреть поставки Украине вооружений большей дальности.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" рассказывала о главных событиях вчерашнего дня.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие сюжета с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.