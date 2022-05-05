Планируемые санкции Евросоюза в отношении российских энергоресурсов не окажут желаемого влияния, а Россия выдержит последствия ограничений.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на аналитиков.

Рост цен на топливо, по данным аналитиков, может "нейтрализовать цену потери европейского рынка".

Также сообщается, что Россия может начать поставлять больше энергоресурсов в страны Азии.

Напомним, ранее Еврокомиссия представила новый пакет санкций в отношении Москвы, в рамках которого предлагается постепенно ввести полное эмбарго на импорт российской нефти.

Для этого необходимо согласие всех 27 стран - членов ЕС, однако четыре страны – Венгрия, Болгария, Чехия и Словакия – выступили против.

В течение сегодняшнего дня переговоры стран ЕС по вопросу эмбарго продолжаются.

Напомним, война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.