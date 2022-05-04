РФ запретила въезд в страну 63 гражданам Японии, включая премьера страны. По словам россиян, это ответ на "беспрецедентную антироссийскую кампанию".

Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.

В заявлении ведомства говорится, что действия Токио направлены на "демонтаж добрососедских связей, нанесение ущерба российской экономике и международному авторитету" Москвы.

Под ограничения попали в том числе премьер-министр Фумио Кисида, генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, глава МИД Ёсимаса Хаяси, министр финансов Сюнъити Судзуки, министр обороны Нобуо Киси и глава Минюста Ёсихиса Фурукава.

Также санкции ввели против членов обеих палат японского парламента, председателя ассоциации по выработке политики в отношении проблемы северных территорий (Южные Курилы) Мамору Морохоси и руководителей крупных СМИ: газеты Sankei, медиахолдингов Yomiuri Group и Nikkei, портала Sports communications, журнала Sentaku и других.

Япония ранее ввела несколько пакетов санкций против России в связи войной режима Путина против Украины. Кроме того, после вторжения РФ в Украину Япония решила заявить права на Курильские острова в начале марта. Также японцы наложили на страну-агрессор санкции, после которых Россия отказалась заключать мирный договор с Японией и отменила японцам безвиз на Курилы.