В Министерстве иностранных дел Японии сегодня заявили, что страна впервые с 2003 года официально обозначила южные Курильские острова, которые являются спорной территорией, незаконно оккупированными Россией.

Такой термин был упомянут в представленной правительству "Синей книге по дипломатии". Кроме того, в документ вернулось определение, что острова являются "принадлежащей Японии территорией". Такое описание отсутствовало в документе с 2011 года. Об этом сообщает японское информационное агентство Kyodo.

На это отреагировали в Кремле. Так, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Япония незаконно претендует на Курильские острова. Песков заявил, что четыре острова Южной части Курил являются неотъемлемой частью России, сообщает ТАСС.

"Очевидно, что сейчас, когда Япония стала недружественной страной и присоединилась к целому ряду враждебных действий по отношению к Российской Федерации, говорить о продолжении переговорного процесса весьма и весьма трудно", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Курильские острова - цепь островов между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо, площадью 10,5 тыс. км².

После Второй мировой войны Курильские острова входят в Сахалинскую область России, так как Япония оказалась проигравшей стороной в войне. Принадлежность южных островов архипелага - Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы Хабомаи - оспаривается Японией, которая включает их в состав префектуры Хоккайдо. После Второй мировой войны Япония и СССР так и не смогли заключить мирный договор относительно островов. В 1956 году Москва и Токио лишь подписали декларацию о завершении боевых действий. После распада СССР Россия как правонаследница Союза за 30 лет не заключила мирный договор.

Борьба за острова тянется между Россией и Японией с 19 века, части островов в ходе сражений и экспедиций переходили между двумя странами, а изначально острова были населены местными племенами - айнами.

После вторжения РФ в Украину Япония решила заявить права на Курильские острова в начале марта. Также японцы наложили на страну-агрессор санкции, после которых Россия отказалась заключать мирный договор с Японией и отменила японцам безвиз на Курилы.

На фоне обострения в России провели учения на Курилах, а Япония заявила, что будет называть южные Курильские острова "исконной территорией Японии, находящейся под незаконной оккупацией".