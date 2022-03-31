Япония будет называть южные Курильские острова "исконной территорией Японии, находящейся под незаконной оккупацией".

Об этом сообщает новостное агентство "Киодо Цусин".

Именно такую формулировку содержит проект нового выпуска "Синей книги по дипломатии" - правительственного справочника о внешней политике Японии.

В последний раз подобная фраза на официальном уровне использовалась в Японии в 2003 году. Государство претендует на четыре южных острова Курильской гряды – Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, которые перешли под контроль СССР по итогам Второй мировой войны.

В 1956 году Москва и Токио подписали декларацию о завершении боевых действий, однако мирный договор так и не был заключен. В начале марта 2022 года министр иностранных дел Японии Йосимас Хаяси в парламенте назвал эти территории "исконно японскими", а затем и "незаконно оккупироваными". 8 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Южные Курилы принадлежат Японии. После этого Москва фактически прекратила мирные переговоры с Японией.

Напомним, что 26 марта в РФ решили провести учения на Курильских островах. В Восточном военном округе России заявили, что учения пройдут с привлечением более 3000 военнослужащих и сотен единиц военной техники.

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