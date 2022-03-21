Россия официально отказалась вести переговоры с Японией о заключении мирного договора по итогам Второй мировой войны.

Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.

"С учетом очевидного недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России в связи с ситуацией на Украине принимаются следующие меры.

Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны", - сообщает МИД России.

"Эти переговоры крутились вокруг статуса южных Курильских островов, которые Япония считает своей территорией.

То есть, теперь Москва поставила точку в 70-летней истории обсуждений мирного договора с Японией и статуса Курил", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Кроме того, МИД России отменило сегодня безвизовые поездки гражданам Японии на южные Курильские острова.

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