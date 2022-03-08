Южные Курильские острова, которые отошли СССР после Второй мировой войны, принадлежат Японии. Такое заявление сделал премьер-министр Японии Фумио Кисида на заседании парламентского комитета, передает Yomiuri Shimbun.

Отвечая на вопрос о Курилах, Кисида заявил, что это исконные территории Японии, на которые распространяется суверенитет Японии.

По данным издания, правительство "было вынуждено скорректировать курс своей антироссийской политики после вторжения в Украину российских войск и в связи с тем, что переговоры по мирному договору, в том числе по вопросу о северных территориях между Японией и Россией, зашли в тупик".

Предыдущее правительство во главе с Синдзо Абэ избегало таких формулировок, надеясь достичь прогресса по мирному договору между РФ и Японией.

Принадлежность Курильских островов - давний предмет российско-японского спора.

Япония оспаривает, что часть Курил - Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи – вошли в состав СССР, и настаивает на возвращении островов под юрисдикцию Токио.

Мирный договор между Японией и РФ после окончания Второй мировой войны так и не был заключен из-за территориального спора.

Напомним, Япония объявила о введении санкций против России из-за признания "ЛДНР".

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