Япония объявила о санкциях против России из-за признания "ЛДНР". Они касаются суверенного долга РФ и запрета на выпуск новых российских облигаций. Кроме того, речь идет о запрете на экспорт из "ЛДНР".

Об этом со ссылкой на премьера Японии Фумио Кисиду сообщает NHK.

"Мы решили принять следующие санкционные меры. Во-первых, они касаются запрета на выдачу виз представителям двух так называемых "республик", а также заморозки их активов. Во-вторых, мы вводим меры по запрету на экспорт в две "республики" и импорт из них", - сказал он.

По его словам, санкции против РФ также затрагивают суверенный долг РФ и подразумевают запрет на выпуск связанных с ним новых облигаций в Японии.

Также он сообщил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины Япония рассмотрит дополнительные ограничительные меры против России.

Кроме того, Кисида призвал Россию вернуться к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины.

Напомним, вчера страны Евросоюза согласовали первый пакет санкций против России.

Кроме того, президент США также объявил о новых санкциях против России.

"Страна" писала о том, какие санкции ввел Запад против России после признания независимости "ЛДНР".

О том, что еще произошло после признания Россией "ЛДНР" в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.