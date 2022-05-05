Советник главы МВД Виктор Андрусив сожалеет, что Украине нельзя захватить Приднестровье без санкции Молдовы. Об этом он сказал в эфире "Украина 24".

По его мнению, атака ВСУ на Приднестровье "была бы хорошей возможностью получить обменный фонд, чтобы, в том числе, обменивать ситуацию в Приднестровье на Мариуполь".

"Но мы, к сожалению, не можем вторгнуться в Приднестровье… Не можем этого сделать без разрешения Молдовы" - сказал советник в эфире украинского телеканала.

Как писала "Страна", власти Молдовы не видят риска вовлечения Приднестровья в войну в Украине. При этом у Зеленского готовы к наступлению противника со стороны Приднестровья.

Так, в Генштабе ВСУ 3 мая сообщали, что российские войска ведут наступление под Изюмом и готовятся к атаке в Приднестровье.

Напомним, война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.