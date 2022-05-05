Советник главы МВД Андрусив сожалеет, что Украине нельзя захватить Приднестровье без санкции Молдовы
Советник главы МВД Виктор Андрусив сожалеет, что Украине нельзя захватить Приднестровье без санкции Молдовы. Об этом он сказал в эфире "Украина 24".
По его мнению, атака ВСУ на Приднестровье "была бы хорошей возможностью получить обменный фонд, чтобы, в том числе, обменивать ситуацию в Приднестровье на Мариуполь".
"Но мы, к сожалению, не можем вторгнуться в Приднестровье… Не можем этого сделать без разрешения Молдовы" - сказал советник в эфире украинского телеканала.
Как писала "Страна", власти Молдовы не видят риска вовлечения Приднестровья в войну в Украине. При этом у Зеленского готовы к наступлению противника со стороны Приднестровья.
Так, в Генштабе ВСУ 3 мая сообщали, что российские войска ведут наступление под Изюмом и готовятся к атаке в Приднестровье.
Напомним, война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.