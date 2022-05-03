В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали вечернюю сводку с фронта боевых действий по состоянию на 18:00 3 мая, в которой говорится, что российские войска ведут активное наступление на Изюмском направлении и перебросили в район Изюма "Смерчи" и "Тюльпаны".

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из оперативной сводки командования:

В Приднестровье российские войска продолжают находиться в полной боевой готовности. Вооруженные формирования Приднестровья несут службу в усиленном режиме. Проводится подготовка к эвакуации семей офицеров оперативной группы русских войск. На Изюмском направлении противник силами отдельных подразделений пехоты и ВДВ ведет наступательные действия в направлении Изюм – Барвенково. Для поддержки своих действий россияне переместили с территории Белгородской области в район города Изюм батарею тяжелых самоходных минометов "Тюльпан" калибром 240-мм и подразделение, вооруженное реактивными системами залпового огня "Смерч". На Донецком и Таврическом направлениях группировка войск противника ведет наступательные действия на определенном участке линии столкновения. Оккупанты совершают авиационные удары и артиллерийские обстрелы позиций наших войск.

Основные усилия противник продолжает сосредоточивать на ведении наступления на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском, Авдеевском и Кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и развития наступления в направлениях на Лиман, Северск и Славянск.

Напомним, в ВСУ заявили, что уничтожили российский пункт управления на юге Украины.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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