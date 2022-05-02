Анализируем, что произошло на 68-й день войны.

Ситуация на фронте 2 мая

Утром Генштаб сообщил, что на севере Донецкой области противник обстреливает украинские позиции по линии Лиман - Северск. Цель - вытеснить ВСУ и создать условия для наступления на Славянск.

Это район, где также бои шли у Ямполя и Озерного на юго-восток от Лимана. Вечером Генштаб добавил, что на Северск тоже развернуто наступление.

Бои уже идут, судя по видеороликам, прямо под Лиманом.

К слову, в сети появились фото подорванного моста через Северский Донец около Райгородка. Это затрудняет снабжение украинских войск, которые держат оборону в Лимане.

Продвижение российских войск к Северску создает угрозу захода в тыл к группе украинских войск, которая держит оборону Лисичанска и Северодонецка.

Американский Институт изучения войны считает, что российские силы продолжают постепенно продвигаться на юго-запад в направлении Лимана. Они добились ограниченных успехов к югу и западу от Ямполя.

Судя по всему, серьезная ситуация и к юго-западу от Северодонецка. В район Попасной противник перебросил батальонную тактическую группу из Мариуполя. То есть захват Попасной для РФ и воюющих там сил "ЛНР" является одной из ключевых задач.

Этот город и правда имеет важное значение.

Контроль над ним позволит выйти на Бахмут - крупный транспортный узел для украинской армии, а также для замыкания окружения лисичанско-северодонецкой группировки ВСУ через наступление в направлении Северска для соединение с группой армии РФ, которая идет с севера.

Бои за Попасную идут уже несколько недель, противник контролирует примерно половину города.

Ситуация в целом остается сложной на Изюмском направлении, в Луганской области, а также в районе Великой Новоселки в Донецкой области (это крупный населенный пункт у границы с Запорожской областью).

"Противник каждый день пытается штурмовать оборонительные позиции батальонно-тактическими группами. Свое наступление враг поддерживает авиационными ракетными ударами, огнем РСЗО, артиллерией всех калибров и минометами. Работа по усилению каждой группировки на опасных направлениях продолжается каждый день. Обстановка сложная, но контролируется ВСУ", - заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

Перейдем к ситуации в Мариуполе. Город находится преимущественно под контролем российских войск, сообщили в Минобороны Украины. Подразделения в "Азовстали" по-прежнему заблокированы.

"Ситуация в Мариуполе крайне тяжелая. Оккупанты продолжают блокировать наши подразделения в районе завода "Азовсталь", блокируют гуманитарные коридоры. Единственное, что есть определенные договоренности об организации коридора эвакуации сегодня", – рассказал спикер МО Александр Мотузяник.

Гуманитарные коридоры на выезд в сторону Запорожья сегодня открылись в 7 часов утра. Забирали из трех локаций - самого Мариуполя, соседнего села Мангуш и далее из Бердянска.

Также продолжился выход мирных жителей из "Азовстали". Сегодня более ста человек оттуда поехали в направлении Запорожья. В основном женщин, детей и пожилых людей. Это украинские данные. По российским, с территории завода за два дня эвакуировали уже 126 человек

В Запорожской области бои идут в районе Гуляйполя и Орехова (оба пункта подконтрольны ВСУ).

На юге сегодня были новости об удачных действиях ВСУ.

Сегодня на рассвете у острова Змеиный ударами с Байрактара были уничтожены два российских патрульных катера типа "Раптор", сообщил главком ВСУ Валерий Залужный. Отметим, что видео с этих ударов было первым видео боевого применения турецких ударных беспилотников за довольно длительное время.

Херсонские телеграмм-каналы сегодня сообщили о мощном взрыве в Херсоне. Советник главы Офиса президента Арестович заявил, что это украинский удар по аэродрому Чернобаевка, где был подорван склад боеприпасов.

Прогнозы на войну

Впрочем, пока на юге особенной активизации нет. Хотя в Украине ждут, что Россия намерена не только захватить Донбасс, но и отрезать Украину от Черного и Азовского морей.

Об этом сегодня заявила замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона - повторив по сути то, о чем говорил российский генерал Рустам Миннекаев.

В Украине, тем временем, готовятся к затяжной войне. Военное командование сегодня предположило, что Зеленский после 24 мая продлит действие своего указа о всеобщей мобилизации.

В сводках Генштаба говорилось, что на юге Украины противник копит силы и средства для наступления как в сторону Николаева, так и в направлении Кривого Рога.

Кроме того участились ракетные удары по Одессы, что может быть одним из признаков того, что наступление в этом направлении готовится.

Но кроме создания чисто военного плацдарма, РФ формирует и условия для долгосрочного контроля над контролируемыми территориями юга. Там с 1 мая начал хождение российский рубль.

При этом продолжают идти тревожные сигналы из Приднестровья.

Британская The Times со ссылкой на источники в украинской разведки сообщила, что следующая цель России - Молдова. Издание пишет, что существует "ряд индикаторов", указывающих на нападение уже в ближайшем будущем.

"Успешный захват приведет к тому, что российские войска смогут начать наступление на Одессу с запада", - сообщает The Times. Технически, считает издание, напасть могут воздушным десантом из Крыма.

По данным украинской разведки, в Тирасполе (столица Приднестровья) уже якобы готовят аэродром для приема российских Ил-76.

Последний момент выглядит малореальным, так как самолету нужно было бы в таком случае пролететь над украинской территорией (воздушное пространство стран ЕС для российской авиации закрыто).

Да и в целом пока жесткие прогнозы относительно обострения в "ПМР" не оправдываются.

ГУР Минобороны Украины вчера опубликовало страницу газеты из Приднестровья за 2 мая 2022 года (то есть, еще не вышедшего номера). Заявлялось, что это заранее подготовленный выпуск, который свидетельствует о подготовке Россией провокаций по втягиванию ПМР в войну с Украиной.

В газете, в частности, содержится описание неких "кровавых терактов", в которых "погибли десятки приднестровцев" и содержится обращение к Путину задействовать "армию ПМР" для помощи армии России в "ликвидации нацистской угрозы".

Судя по дате публикации, "кровавые теракты" должны были произойти еще 1 мая. Но, как мы знаем, ничего не произошло. Да и сама газета сегодня не вышла. Главный редактор газеты "Приднестровье" заявил, что опубликованная полоса издания за 2 мая - это фейк. И ближайший выпуск планируется 5 мая.

Пока сигналы из "ПМР" идут скорее успокаивающие - местные власти заявляют, что ни мобилизации проводить не планируют, ни в войну вступать.

Тем не менее, угроза не снята полностью. Многие страны призвали своих граждан покинуть Приднестровье и отказаться от поездок туда. Сегодня это сделала Латвия.

Оружие для Украины

В Украину продолжают ехать западные крупнокалиберные артиллерийские системы.

Сегодня, например, показали погрузку американских 155-миллиметровых гаубиц М777 для отправки в Украину.

В Германии же сегодня тронулся лед по военным поставкам Украине. Канцлер Олаф Шольц в ходе первомайской речи в Дюссельдорфе выступил за поставки оружия Украине. Он заявил, что "уважает пацифизм", но в случае с Украиной ему "не время".

Выступление Шольца, во время которого он сделал это заявление, сопровождалось криками "лжец" и "разжигатель войны".

Поддержка Шольца в Германии сейчас на рекордно низком уровне.

Его работой удовлетворены только 32% респондентов последнего опроса института Insa по заказу Bild am Sonntag. Впервые о недовольстве канцлером заявили большинство опрашиваемых – 52%.

Тем временем, военные поставки Украине пытается активно срывать Россия.

Сегодня россияне вновь (уже третий раз) обстреляли ракетами мост через Днестровский лиман. Через мост возят топливо из Румынии в Украину, а также военную помощь, как предполагают в российских телеграм-каналах.

Также регулярно наносятся удары по транспортным узлам и местам, которые в РФ потом называют ангарами для хранения западных вооружений.

Продолжаются также призывы в российских "военных" телеграмм-каналах бить по мостам через Днепр и по другой транспортной и, особенно, железнодорожной инфраструктуре.

Тем не менее, продолжаются поставки не только вооружений, но и тех, кто их будет применять. Сегодня стало известно, что в Украине воюют прошедшие военную подготовку граждане США.

Как пишет газета Politico, речь о группе Task Force Yankee. Ее лидер - бывший полицейский Харрисон Джозефовиц. Под его началом насчитывается порядка 190 добровольцев. Большая их часть обеспечивает логистику доставки продовольствия и медикаментов к линиям боевых действий.

Но некоторые участвуют в боевых действиях.

"Считается, что неопределенное число других американцев, многие из которых имеют военное прошлое, находятся в стране, сражаясь с российскими войсками вместе с украинцами и добровольцами из других стран, даже несмотря на то, что силы США не принимают непосредственного участия в боевых действиях", - пишет Politico.

Введут ли нефтегазовые санкции против РФ?

Сегодня активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России. А также о санкциях против русского газа.

В отношении России готовится и скоро - до 9 мая - может быть принят 6-й пакет санкций ЕС, куда могут включить запрет на поставки нефти. Впрочем, некоторые европейские страны (например, Венгрия) говорят, что наложат вето на эмбарго. Также стало известно, что Европа пока повременит с введением газовых санкций.

С нефтяным эмбарго согласились те европейские страны, которые смогли найти альтернативные источники поставок. Например, Германия.

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, ЕС прекратит импорт российского угля летом, а до конца года откажется от российской нефти. Об этом он заявил в интервью Indian Express.

"Многие страны присоединились к санкциям, даже если это неизбежно повлечет за собой экономические издержки для нас самих. Кроме того, сейчас мы реализуем очень амбициозную политику по снижению нашей зависимости от импорта ископаемого топлива из России. Этим летом мы прекратим импорт российского угля, до конца года прекратим российскую нефть и резко сократим импорт газа из России", - сказал Шольц.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер назвал нефтяное эмбарго в отношении России "последовательной" политикой, которая может быть реализована "немедленно". "Мы хотим, чтобы Германия стала независимой от российского импорта. С нашей стороны было ошибкой так сильно зависеть от России", - сказал Линднер.

Впрочем, отказываться от российского газа в Германии не спешат. По словам Линднера, в случае с отказом от российского угля и нефти риск для экономики Германии не столь высок как в случае отказа от газа. Однако стоимость топлива может возрасти в любом случае.

Тот же Линднер назвал немедленный отказ от российского газа "неоправданным" из-за потенциального ущерба для Германии.

"Здесь экономические последствия прекращения импорта, эмбарго для нашей страны все еще будут чувствительными, поэтому в данный момент это определенно нецелесообразно. Стать независимым как можно быстрее не означает, что мы можем обойтись без него сегодня без серьезного ущерба для нашей страны", - пояснил он в интервью Welt.

Венгрия может заблокировать нефтяное эмбарго против России. По словам венгерского министра Гергеля Гуляша, страна дала понять, что никогда не поддержит расширения санкций Евросоюза против России в сфере энергетики.

Гуляш добавил, что поскольку "такие решения нуждаются в единодушии, то для Еврокомиссии нет смысла предлагать санкции в отношении природного газа и сырой нефти, ограничивающие закупки в Венгрии", – сказал Гуляш.

После заявления венгерской стороны Европейская комиссия выступила с сообщением, что может сделать для Венгрии и Словакии исключение - позволить странам не присоединяться к нефтяному эмбарго в отношении России, либо предложить этим странам длительный переходный период для отказа от российской нефти.

По словам источников Reuters, запрет на поставки нефти из России, скорее всего, будет вводиться поэтапно и вступит в силу только в начале следующего года.

Тем временем, западные СМИ публикуют данные по экспорту энергоносителей из России с начала войны. Несмотря на падение физических объемов в денежных выражения он вырос из-за увеличения цены.

При этом основными покупателями энергоресурсов остаются западноевропейские страны, заметно опережая Китай.