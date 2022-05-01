В Ореховом под Лисичанском идут упорные уличные бои. Также противник пытался штурмовать Золотое-4, но группы противника, входившие под прикрытием танков, были отброшены.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"После оккупации Новотошковского россияне сосредоточили усилия на штурме Орехового. Идут очень интенсивные стрелковые бои – улица за улицей. Также врагом был организован штурм Золотого-4 – хутора Свободного. Штурмовые группы выходили под прикрытием артиллерии и танков, но были отброшены. Предпринимались попытки обстрела с самолетов Екатериновки и Нижнего. Кстати, Золотое-3 сейчас разрушено россиянами уже на 70%", - говорится в сообщении.

Также Гайдай уточнил, что за прошедшие сутки в Луганском и Донецком направлениях воинам ВСУ удалось отбить девять атак противника. Уничтожены:

8 танков;

1 артиллерийская система;

24 единицы боевой бронированной техники;

1 спецмашина;

5 автомобилей (два топливозаправщика включительно).

4 беспилотника типа "Орлан-10".

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