Во вторник, 3 мая, в Украине идет 69-й день войны. Россияне продолжают наступать в Слобожанском и Донецком направлениях, активизируются под Барвенково и Славянском, проводят перегруппировку войск в Запорожском, Криворожском и Николаевском регионах и пытаются продвинуться в направлении Лимана, где ВСУ отбили 12 атак.

Противник продолжает атаковать с воздуха. В частности, вчера вечером россияне нанесли ракетный удар по Одессе, в результате которого пострадали инфраструктурные объекты и жилой дом, снесло крышу церкви УПЦ. По предварительным данным, погиб 15-летний ребенок, тяжело ранен еще один ребенок и 17-летняя девушка.

Сегодня снова ожидается эвакуация из Мариуполя, Бердянска, Токмака и Васильевки.

Между тем, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готовится обратиться к депутатам Верховной Рады. По некоторым данным, это будет связано с тем, что 9 мая в России могут объявить всеобщую мобилизацию и изменить формат спецоперации на войну против Украины.

О том, как прошел 68-й день войны читайте в нашем итоговом материале.

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3 мая

08:34 Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер призывает немцев делать дома запасы еды и воды. А также готовиться к отсутствию электричества.

Вот примерный список, рекомендуемый правительством: 20 литров воды, 3,5 кило круп, хлеба, макаронных изделий, риса и картофеля, 4 кило овощей и бобовых, 2,5 кило фруктов и орехов, 2,6 л молока и молочных продуктов, 1,5 кило мяса, рыбы, яиц или яичного порошка, 357 граммов жиров и масел, продукты на свой вкус, например мед или шоколад.

Также, по ее словам, нужно иметь дома аварийный источник питания, если надолго выключат свет.

В Германии из-за войны в Украине резко раскручивается инфляция. Цены тянут наверх растущая стоимость энергоносителей и продуктов питания.

08:14 Власти Запорожской области объявили сегодня эвакуацию из оккупированных Токмака и Васильевки.

07:57 Секретарь СНБО Данилов заявил, что мирного договора с Россией не будет.

"С Россией мы можем подписать только их капитуляцию. И чем быстрее они это сделают, тем выгоднее это будет для их страны", - заявил Данилов в эфире телемарафона.

07:29 Москва готовится в ближайшее время аннексировать новые территории Украины, пишет The Washington Post.

Данные разведки указывают, что Россия, возможно, проведет в середине мая "референдумы", на которых жители Донецка, Луганска и, вероятно, Херсона, "выразят поддержку выходу из Украины и присоединению к России".

Издание делает вывод, что это "может перевести конфликт в непредсказуемую и еще более взрывоопасную фазу". Ранее Зеленский заявлял, что "референдум" закроет переговоры с Россией. Отметим, что оккупационные "власти" Херсона недавно опровергли проведение такого "референдума". При этом о его вероятности еще в марте заявляли в "ДНР" и "ЛНР".

07:10 Россия отключила Херсонскую область от украинского интернета. Москва перенаправила интернет-трафик региона через свою инфраструктуру связи, сообщила британская IT-компания NetBlocks.

Она зафиксировала, что в эту субботу интернет в оккупированном регионе был полностью отключен от украинских провайдеров. Соединение было восстановлено через несколько часов, но метрики показывали, что трафик теперь идет через Россию.

Вчера о том, что интернет-коммуникации с Херсонской областью нарушены, говорил губернатор Николаевщины Виталий Ким.

06:50 Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Никаких серьезных действий или изменений на фронте за минувшую ночь не произошло.

06:35 Новый санкционный пакет Евросоюза расширит список российских банков, которым отключают SWIFT, сообщит верховный представитель ЕС Боррель.

06:33 Сегодня в 22:00 по Киеву Байден выступит на заводе, где производят "Джавелин". Он собирается поблагодарить работников предприятия Lockheed Martin в Алабаме за то, что помогли украинцам выиграть "битву за Киев".

Белый дом приводит статистику: Украине передали более 5500 "Джавелинов". Всего предприятие может делать в год по две тысячи таких комплексов.

Цель поездки Байдена, судя по всему - ускорить решения Конгресса, которые позволят расширить производство и восполнить запасы "Джавелинов" у США и союзников. То есть это визит в рамках поддержки американского ВПК. Но не исключено, что Байден сделает заявление и о новой помощи Украине.

06:20 Очередное ЧП в России. В Подмосковье ночью горел склад на 34 квадратных метров.