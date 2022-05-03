Национальная полиция сообщила о подробностях страшного ДТП в Ровенской области, в котором погибли 16 человек. По данным правоохранителей, в летальной аварии стали участниками бензовоз, маршрутный автобус и легковушка.

Об этом говорится в Фейсбуке полиции.

По данным Нацполиции, авария произошло 3 мая около 19:20 на автодороге Киев - Чоп недалеко от села Ситное Дубенского района. В результате столкновения транспортные средства загорелись. По предварительной информации, погибли 16 человек.

Сейчас также известно о шести травмированных.

На место происшествия выехал начальник полиции области Алексей Камышанский, работает следственно-оперативная группа Главного управления Нацполиции, полицейские отделения из Радивилова и Дубенского райотдела.

Движение по автодороге Киев - Чоп на этом участке перекрыто полностью.

Ранее "Страна" публиковала фото и видео этой смертельной аварии.

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