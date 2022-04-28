Лидер Радикальной партии и бывший нардеп Олег Ляшко заявил, что авто, в котором он находился, возвращаясь из командировки из Чернобыля, попало в ДТП в Киеве.

Об этом Ляшко написал в Facebook.

"Наше добровольческое подразделение возвращалось из командировки из Чернобыля. В Киеве на перекрестке улицы Набережно-Рыбальской и Электриков быки на двух бронированных авто грубо нарушили правила дорожного движения - поехали на красный свет с включенными проблесковыми маячками, в результате чего устроили ДТП", - говорится в сообщении бывшего нардепа.

Ляшко рассказал, что его и водителя спасли подушки безопасности.

"В нашем автомобиле было четыре человека, двое пострадавших. Меня и водителя спасли подушки безопасности. Если бы не они – могло бы быть гораздо хуже. Еще одна машина, которая нарушала правила – "Гелендваген", сбежала, но есть камеры, можно установить, кто там был. Виновник ДТП – какой-то высокий сбушный чин – тоже скрылся, не дождавшись полиции", - добавил Олег Ляшко.

Ранее мы писали, что под Хмельницким в ДТП разбился микроавтобус с переселенцами. Погибли шестеро пассажиров и водитель.

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Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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