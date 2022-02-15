Три человека госпитализированы с места столкновения маршрутки и легкового авто, которое произошло во вторник, 15 февраля, в Херсоне, на улице Театральной.

Об этом сообщает региональная Нацполиция.

По данным правоохранителей, 20-летний водитель автомобиля Mitsubishi Galant, двигаясь по улице Ришельевской и выезжая на перекресток с улицей Театральной, не предоставил преимущества в движении автобусу, который следовал по главной дороге. В результате этого произошло столкновение транспортных средств.

В результате ДТП с места происшествия кареты скорой помощи увезли в больницу двух пассажиров маршрутки и ее водителя. Сейчас устанавливается степень телесных повреждений, которые пострадавшие получили в результате аварии.

На месте ДТП работают правоохранители.

На опубликованных фото с места ДТП видно, что оба транспортных средства при столкновении вылетели на тротуар. А легковушка врезалась в крыльцо здания.

Ранее "Страна" писала о том, что в Запорожье маршрутка врезалась в пожарную машину, которая ехала на вызов.

Также мы сообщали, что на трассе Одесса-Николаев столкнулись маршрутка с пассажирами и BMW, пострадали пять человек.