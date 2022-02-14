Депутат из "Слуги народа" Александр Трухин прокомментировал "Стране" видео первых моментов после скандального ДТП с его участием, кадры которого опубликовала "Украинская правда".

По его словам, данное видео является не больше, чем кинематографом.

"Я кинематограф не комментирую. С удовольствием готов посмотреть оригинальное видео, к которому у меня будет стопроцентное доверие", - заявил он.

На вопрос журналиста "Страны" о том, пытался ли депутат дать взятку полицейскому, Трухин ответил, что "никогда в жизни" этого не делал.

"Я никогда в жизни взяток не давал, не даю и вам в том числе не советую давать. Потому что это неправильно. Три или четыре дня назад были слушания парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Со стороны правоохранителей присутствовали руководитель ГБР, глава Нацполиции и первый замгенпрокурора. На прямой вопрос оппозиционного депутата Григория Мамки, был ли повторный допрос сотрудников правоохранительных органов, в том числе товарища Петрика (патрульного, которому на видео Трухин предлагал "решить вопрос" - Ред.), ответ патрульных был "нет", - объяснил Трухин.

Кроме того, нардеп заявляет, что в день аварии не смог связаться с министром внутренних дел Денисом Монастырским якобы из-за разряженного телефона.

"Я не связывался с Денисом (Монастырским - Ред.). У меня в тот день разрядился мобильный телефон. Я даже не попросил у патрульного или у кого-то из людей мобильный телефон, чтобы позвонить маме, жене и коллегам и сказать, что я опаздываю на заседание парламента или вообще на него не приеду. Поэтому, к сожалению, я не звонил никому", - говорит он.

Также Трухин заявил, что в день ДТП алкоголь он не употреблял.

"Я вообще спиртное не пью практически никогда, даже на большие праздники. Потому что у меня повышенный инсулин - мне нельзя просто", - утверждает нардеп.

"Страна" также записывала интервью с человеком, который непосредственно находился в автомобиле - это представитель полтавской ячейки "Слуга народа" Фахраддин Мухтаров. В интервью он сказал, что после ДТП Трухин с ним никак не связывался и не интересовался состоянием его здоровья.

В то же время сам Трухин на вопрос "Страны" о том, почему он не помог Мухтарову, ответил достаточно размыто.

"Я могу сказать, что товарищ Мухтаров - хороший парень, отличный партиец, отличный человек и функционер на посту руководителя фракции в Полтавском облсовете от "Слуги народа". Я его очень уважаю, он действительно хороший и профессиональный парень. По-человечески, я просто не санитар и не умею оказывать манипуляции в виде первой помощи. Наверное, все-таки надо было постараться уделить ему еще больше времени и внимания", - говорит нардеп.

Помимо этого, Трухин ответил на вопрос, собирается ли он добровольно покидать партию и фракцию "Слуга народа".

"Насколько мне известно, Елена Шуляк инициировала документооборот по смене руководителя областной партийной ячейки. По сути вопрос неактуален, потому что я не возглавляю областную партийную ячейку "Слуги народа". Документально и процессуально этот вопрос уже оформлен. А по поводу фракции - даже если я из нее захочу выйти, решение принимает фракция. Не так просто во фракцию попасть и не так просто из нее уйти", - объясняет он.

Вдобавок, Трухин заявил, что с момента скандальной аварии он не встречался с главой фракции Давидом Арахамией или руководством Офиса президента.

"Я Давида Георгиевича (Арахамию - Ред.) не видел лично. Может быть, увижу сегодня или завтра в рамках рабочих встреч. Будет возможность - пообщаюсь с ним лично. Я просто до сегодняшнего дня с ним лично не виделся. С руководством Офиса президента я тоже лично не виделся ни с кем. Поэтому любые комментарии по поводу того, что сказал Давид Георгиевич... Вы знаете, в СМИ очень много всего накрученного. Я лучше спрошу у него лично", - подытожил Трухин.

Ранее мы писали, что вместо Александра Трухина, которого после скандала вокруг ДТП решили отстранить от всех дел партии, главой полтавской областной организации "Слуги народа" станет нардеп Алексей Устенко, но он пока будет временно исполняющим обязанности.

Напомним, в августе прошлого года произошло дорожно-транспортное происшествие с участием Трухина, тогда вокруг этой истории разгорелся скандал.

Недавно в сеть слили видео, снятое бодикамерой патрульного на месте ДТП и скандал разгорелся с новой силой. На кадрах видно, как Трухин просит правоохранителей отпустить его с места аварии и намекает на сумку с деньгами, которая лежит в автомобиле.