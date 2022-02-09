Во время допроса в Государственном бюро расследований патрульные не подтвердили информацию о том, что народный депутат Александр Трухин после ДТП предлагал им взятку.

Об этом рассказал директор ГБР Алексей Сухачев, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

"Что касается возможного предложения предоставления Трухиным неправомерной выгоды. Во время повторного допроса полицейские сообщили, что лично им денежные средства в качестве неправомерной выгоды не предлагали", - сказал он.

Он рассказал, что полицейских, которые были на месте скандального ДТП, допросили в ГБР не только 7 февраля, но и повторно на следующий день. Во время просмотра обнародованной видеозаписи, по его словам, следователи не обнаружили информацию, которая устанавливает новые обстоятельства аварии или опровергает полученные доказательства.

Вместе с тем в ГБР инициировали проведение Нацполицией двух служебных расследований. Они касаются непредставления на запрос следователя ГБР видеозаписи с нагрудной камеры полицейского и непринятие мер для надлежащего сохранения следов на месте события.

Напомним, на допрос в качестве свидетеля вызывали патрульного Сергея Петрика. По его словам, он не расслышал предложения взятки от Трухина, о чем стало известно после слитого в сеть видео, поэтому и не составил протокол о предложении неправомерной выгоды.

Также сообщалось, что Трухин на кадрах видео с места ДТП видно, что Трухин намекал копу на спортивную сумку с деньгами, которая лежит в багажнике.