К видео, снятому бодикамерой патрульного полицейского с места дорожно-транспортной аварии с участием "слуги народа" Александра Трухина, которое недавно слили в Сеть, имели доступ около ста человек.

Об этом рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

"Запись, которую осуществлял работник полиции, проводилась с бодикамеры. В репортаже, который нам предоставили… четко видны тайминг и номер камеры, поэтому мы можем утверждать, что это действительно запись с камеры", - заявил Клименко.

Он объяснил, что согласно процедуре, информацию с бодикамер патрульных снимает на сервер IT-специалист. Однако используемые камеры - малобюджетные и были поставлены в Нацполицию четыре-пять лет назад, поэтому с технической точки зрения с такой камеры можно снять информацию.

"К серверам имеет доступ очень много сотрудников полиции. Это и айтишники, и сотрудники мониторинга, и сотрудники подразделения админпрактики....Что это значит? Что в Киеве доступ к этой информации имело около 100 человек... Логировки (записывание файлов журнала, содержащих информацию о событиях в хронологическом порядке - Ред.) на тот момент не было... Поэтому определить, кто конкретно снял информацию с сервера, на сегодняшний день невозможно", - считает глава нацполиции.

Напомним, ДТП с участием народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина произошло еще в августе прошлого года, с тех пор следствие так и не смогло установить, находился ли народный избранник за рулем в момент совершения аварии.

Недавно в сеть слили видео, снятое бодикамерой полицейского. Сам коп, по его словам, слил видео в базу полиции и больше не имел к нему доступа. На кадрах видео Трухин просит правоохранителей отпустить его с места происшествия, обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским и намекает на спортивную сумку с деньгами, которая лежит в багажнике.

Также сообщалось, что по данным нашего источника, в "Слуге народа" получили команду отстранить Трухина от всех дел партии и сделать из него "нерукопожатного политика".

Смотрите подробнее о том, как "слугу народа" отмазывают после позорного ДТП в очередном выпуске видеоблога "Ясно.Понятно".