Вместо народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина, которого после скандала вокруг ДТП решили отстранить от всех дел партии, главой полтавской областной организации "Слуги народа" станет нардеп Алексей Устенко, но он пока будет временно исполняющим обязанности.

Об этом сообщили "Стране" источники в партии.

Алексей Устенко - народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, председатель подкомитета по вопросам рентных платежей, экологического налога и налогообложения.

Напомним, в августе прошлого года произошла дорожно-транспортная авария с участием народного депутата Александра Трухина, тогда вокруг этой истории разгорелся скандал. Следствие до сих пор не выяснило, находился ли народный избранник в момент аварии за рулем.

Недавно в сеть слили видео, снятое бодикамерой патрульного на месте ДТП и скандал разгорелся с новой силой. На кадрах видно, как Трухин просит правоохранителей отпустить его с места аварии и намекает на сумку с деньгами, которая лежит в автомобиле.

Подробнее о том, как "слугу народа" отмазывают после позорного ДТП спецкор "Страны" Олеся Медведева разобралась в очередном выпуске видеоблога "Ясно.Понятно".