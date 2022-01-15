15 января в Запорожье на улице Космической и Совхозной, Коммунарского района водитель маршрутки "Мерседес Sprinter" врезался в пожарную машину, которая ехала по вызову. По предварительным данным, водитель общественного транспорта отвлекся на телефон, этим и спровоцировал ДТП.

Об этом сообщает ГСЧС Запорожской области в Facebook.

"15 января в 10:46 на перекрестке ул. Космической и Совхозной, Коммунарского района города (Запорожье - Ред.), водитель маршрутного такси "Мерседес Sprinter", не заметив и не услышав спецсигналы пожарно-спасательного автомобиля, следовавшего на пожар, совершил столкновение с ним", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что по предварительным данным, водитель маршрутки отвлекся на телефон, чем и спровоцировал ДТП. В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал. На вызов, куда направлялись пожарные, отправили другое подразделение ГСЧС.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту произошедшего ведется расследование.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепропетровской области попали в ДТП три пассажирских автобуса.

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