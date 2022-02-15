На трассе Одесса – Мелитополь, возле поворота в с. Луч Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) - грузовой автомобиль ДАФ выехал с проезжей части на обочину, где остановилась военная колонна. В результате получил телесные повреждения военнослужащий, а также повреждены три военные машины.

Об этом корреспонденту "Укринформ" сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Херсонской области.

"На автодороге Одесса-Мелитополь, вблизи поворота на с. Луч Николаевской области, около 12:30 водитель (1958 года рождения) автомобиля ДАФ совершил выезд с проезжей части на обочину, где остановилась колонна военных грузовиков", - сообщили в отделе коммуникации.

В полиции добавили, что в результате ДТП телесные повреждения средней тяжести получил военнослужащий 2003 года рождения, стоявший впереди одной из машин. Также три военных автомобиля получили механические повреждения.

Кроме того, в соцсети Facebook появилось видео с места ДТП.

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