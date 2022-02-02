В Украине происходит "фуропад" - сразу в двух областях произошли дорожно-транспортные происшествия (ДТП) с грузовиками. И если во время аварии во Львовской области трассу "Киев-Чоп" залило водкой и усеяло стеклом, то в Тернопольской области из опрокинутой фуры на дорогу выпали свиньи.

Об этом сообщает ТСН.

Во Львовской области ДТП произошло вблизи села Запытов. Столкнулись два грузовика, которые ехали в направлении Львова. В первой фуре была водка, а во второй - окна. Водитель, перевозивший алкоголь, жалуется на неисправности грузовика и говорит, что у него отказали тормоза.

В результате фура с водкой въехала в грузовик с окнами. К счастью обошлось без жертв, однако грузы уберечь не удалось. Трассу залило водкой и засыпало стеклом.

В то же время в Тернопольской области из-за "фуропада" пострадали свиньи. На объездной дороге возле Кременца грузовик слетел в кювет и перевернулся на бок. На момент аварии в прицепе находилось примерно 200 свиней.

В результате ДТП животных выбросило на дорогу, погибли 40 свиней. Остальные смогли выскочить и бегали по трассе. Свиньи гуляли у дороги недолго, вскоре их собрали и увезли на другой фуре.

Ранее "Страна" сообщала, что после ДТП в Ровенской области спасатели мыли трассу от клея ПВА.

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