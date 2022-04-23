Ночью в Тернополе женщина за рулем автомобиля въехала в кафедральний собор УГКЦ, разломав плащаницу и престол.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Тернопольской области.

В правоохранительном ведомстве заявили, что инцидент произошел около 00.40, вызов поступил о священнослужителя Архикафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы (УГКЦ).

По прибытию полиция установила, что за рулем автомобиля Audi была 35-летняя жительница Тернополя. Сначала она снесла центральную металлическую дверь Кафедрального собора, заехала внутрь сооружения и повредила церковное имущество.

Женщину госпитализировали. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Глава Тернопольской обладминистрации Владимир Труш заявляет, что это диверсия и не теракт.

"Это просто человек, который не справился с управлением", — сказал Труш.

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