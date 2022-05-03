В Ровенской области, у села Сытное Дубенского района на трассе Киев-Чоп произошло страшное ДТП.

О нем сообщают Телеграм-каналы.

Авария произошла примерно в 19:30. По предварительной информации, с бензовозом столкнулся автобус, в котором ехали пассажиры, направлявшиеся за границу.

Сообщается о 16 погибших.

Телеграм-каналы опубликовали видео последствий аварии.

Ранее "Страна" сообщала, что в Днепре мотоциклист сбил полицейского, который пытался его остановить с автоматом. По нашим данным, мотоциклом управлял мужчина, не имевший на это права.

Также мы рассказывали, что в конце апреля Олег Ляшко сообщил, что попал в ДТП в Киеве и обвинил в нем "сбушного чина".