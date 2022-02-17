Компания харьковского бизнесмена Александра Ярославского DCH распространила заявление от его имени после смертельного ДТП с участием его кортежа. В нем он прокомментировал ДТП и обвинил следствие в преследовании.

"Создается ощущение, что виновного уже назначили и теперь подгоняют под это доказательную базу в худших традициях "политической целесообразности", - заявил бизнесмен.

По его словам, в деле исчезли "ключевые доказательства". И оказывается давление на его бизнес.

"Как в деле, которое взяли под личный контроль глава МВД и Генеральный прокурор, могут исчезнуть ключевые доказательства? О какой объективности может идти речь, когда похищаются и подбрасываются улики? О каком беспристрастном следствии можно говорить, когда при расследовании обычного дела о дорожно-транспортном происшествии налицо откровенные попытки дестабилизировать мою частную жизнь и мои рабочие процессы?" - говорится в заявлении.

При этом Ярославский ничего не говорит о том, был ли он за рулем или в машине в ночь совершения ДТП.

Напомним, что в ночь на 10 февраля в Харьковской области под колесами джипа погиб мужчина. Его тело обнаружили водители на дороге. На месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа известного харьковского бизнесмена Александра Ярославского. В тот же день бизнесмен улетел в Лондон. И теперь в Генпрокуратуре его просят вернуться для проведения честного расследования.

Сам Ярославский говорит, что в момент ДТП спал и не знает, где был его кортеж.

Позже в полицию с повинной пришел человек, работающий в структурах Ярославского и заявил, что за рулем в момент совершения ДТП был именно он. Ему вручили подозрение.

После этого в деле стали происходить странные вещи. Например, из морга исчезла, а потом внезапно нашлась одежда погибшего.