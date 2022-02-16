Одежда погибшего в ДТП с кортежем харьковского бизнесмена Александра Ярославского, об исчезновении которой министр МВД заявил накануне, обнаружилась в в Чугуевском районном отделе судмедэкспертизы.

Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на начальника Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Юрия Кравченко.

"Вещи найдены. Работает следственная группа. В информации я ограничен. Знаю, что работают", - сказал Юрий Кравченко.

По его словам, вещи погибшего действительно исчезли, но были возвращены.

"Найдены в отделе. Вчера их не было, а сегодня найдены. Вызвали следственную группу", - добавил Кравченко.

Напомним, об исчезновении вещдоков вчера сообщил министр МВД Денис Монастырский в своем видеообращении.

После этого все вещдоки по делу и тело жертвы взяли под охрану.

Как сообщалось, в ночь на 10 февраля в Харьковской области произошло смертельное ДТП - под колесами джипа погиб мужчина. На месте аварии обнаружили автомобильные номера кортежа известного харьковского бизнесмена Александра Ярославского. В тот же день бизнесмен улетел в Лондон, во время аварии, по его словам, он спал дома.

Также сообщалось, что в полицию пришел человек, работающий в структурах Ярославского и заявил, что за рулем в момент совершения аварии был именно он, ему вручили подозрение.

После этого глава МВД Денис Монастырский уволил главу полиции Харьковской области Станислава Перлина за попытку сфальсифицировать обстоятельства ДТП. По словам министра, взявший на себя вину мужчина в момент аварии был в другом месте.