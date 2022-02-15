После исчезновения из морга одежды погибшего мужчины, сбитого кортежем харьковского бизнесмена Александра Ярославского, в полиции сообщили, что все вещественные доказательства, собранные в рамках расследования этого ДТП, находятся под круглосуточной охраной. Также правоохранители охраняют и тело жертвы аварии.

Об этом заявил отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В полиции добавили, что два транспортных средства, которые были участниками ДТП, отправлены в Киев для проведения детальных исследований специалистами соответствующих экспертных учреждений.

В утере вещдоков правоохранители обвинили работников Чугуевского районного отдела Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. В Нацполиции считают, что их халатное отношение к своим обязанностям привело к утрате одежды.

"Следователи СУ ГУНП в Харьковской области внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. В ходе проведения досудебного расследования с целью выяснения местонахождение утраченных вещественных доказательств полицейские установили перечень сотрудников заведения, провели неотложные следственные действия, в том числе 5 обысков и 9 осмотров. Следственные действия произведены в помещении морга, по адресам проживания работников, а также в их транспортных средствах", - сказано в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в ночь на 10 февраля в Харьковской области произошло смертельное ДТП - под колесами джипа погиб мужчина. На месте аварии обнаружили автомобильные номера кортежа известного харьковского бизнесмена Александра Ярославского.

Сразу после аварии бизнесмен вылетел в Лондон. В его окружении уверяют, что поездка в Великобтиранию была запланирована давно.