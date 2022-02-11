Компания харьковского бизнесмена Александра Ярославского DCH продолжает доказывать, что в Лондон он улетел "планово", а не сбежал после смертельного ДТП с участием своего кортежа.

Об этом сказано в заявлении компании.

"Поездка имеет плановый характер и осуществляется, чтобы провести время с семьей, поскольку у детей начинаются каникулы. 11 февраля в 11.00 по времени Лондона сын Владимир выступает на концерте, билеты на который для Александра Ярославского и его супруги были забронированы еще 18.01.2022 г. Далее, с 12 по 19 февраля запланирован семейный лыжный отдых во время школьных каникул. Отель для этих целей был оплачен 28.01.2022", - говорится в заявлении.

Ситуацию прокомментировал Тelegram-канал "Политика страны":

"Само поведение Ярославского после ДТП (даже если он не был за рулем и даже если его не было в этих машинах, в чем есть сомнения) умножает на ноль любую аргументацию:

1. Первый (и пока единственный) комментарий Ярославского без каких-либо сожалений по поводу произошедшего в духе "а при чем тут я". Хотя можно было бы хотя бы выразить соболезнование.

2. Отлёт в Лондон (даже если он был плановым) - однозначно неуместен в такой ситуации. Ярославский должен был лично явится к следователям, дать показания о своей невиновности (если он, конечно, невиновен). А потом уже лететь куда-либо.

3. История с фейковым "подставным" виновником ДТП, которого привезли в полицию люди Ярославского.

4. Сами детали ДТП (сбили человека и даже не остановились, чтоб оказать ему помощь). Причём Ярославский такое поведение своего кортежа даже не осудил.

Все это у людей вызывает подозрение, что Ярославский сам лично виновен в трагедии, а потому и ведёт себя так как ведёт.

И власти, как уже писала "Страна", в этой ситуации не на стороне Ярославского. Помогать ему не будут, а будут, скорее, топить. Поэтому ситуация для бизнесмена плохая. Даже если он и не виновен в ДТП и не был за рулём. А если был за рулём - то и подавно".

Напомним, полиция обыскала дом и гостиницу Ярославского в рамках дела о смертельном ДТП.