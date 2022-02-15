В деле о смертельном ДТП с участием кортежа харьковского бизнесмена Александра Ярославского, который после этого экстренно покинул Украину, появились новые подробности. Из морга исчезла одежда погибшего мужчины, которая является вещественными доказательствами по открытому уголовному производству.

Об этом в своем видеообращении заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Глава МВД напомнил, что расследование по этому делу с самого начала пытались фальсифицировать, а также намеревались повесить вину на другого человека. Именно за это и был уволен начальник полиции Харьковской области.

"Но попытки фальсифицировать дело продолжаются. Вчера стало известно, что из перечня вещественных доказательств в морге пропала одежда погибшего человека", - сообщил министр.

Монастырский добавил, что по данному факту полицией незамедлительно проведено 11 неотложных обысков и открыто уголовное производство по статье сокрытие улик.

"Очевидно, что кто-то очень не хочет нести ответственность за содеянное. Возможно, срочный отлет Ярославского никак не связан с гибелью человека и не является опасением из-за заявления о возможной агрессии Российской Федерации, а являются лишь отдыхом или частным делом, но возвращайтесь как можно скорее господин Ярославский. У нас есть к вам много вопросов", - добавил министр.

Напомним, в ночь на 10 февраля в Харьковской области произошло смертельное ДТП - под колесами джипа погиб мужчина. На месте аварии обнаружили автомобильные номера кортежа известного харьковского бизнесмена Александра Ярославского. В тот же день бизнесмен улетел в Лондон, во время аварии, по его словам, он спал дома.

Также сообщалось, что в полицию пришел человек, работающий в структурах Ярославского и заявил, что за рулем в момент совершения аварии был именно он, ему вручили подозрение.

После этого глава МВД Денис Монастырский уволил главу полиции Харьковской области Станислава Перлина за попытку сфальсифицировать обстоятельства ДТП. По словам министра, взявший на себя вину мужчина в момент аварии был в другом месте.