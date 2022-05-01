В Днепре полицейский с автоматом в руках пытался остановить мотоциклиста. Мотоциклист сбил сотрудника полиции, но и сам вылетел "из седла".

Видео инцидента опубликовано в Сети.

Тем временем, "Стране" стали известны подробности происшествия в Днепре.

По данным источников "Страны" в полиции, конфликт спровоцировал водитель мотоцикла Kawasaki - как позже оказалось, некий Владислав Кобылько, не имевший права находиться за рулем.

Мотоцикл зарегистрирован не был и имел чужой номерной знак. Кобылько двигался, не обращая внимание на сигналы светофора, постоянно создавая аварийные ситуации на дороге. Приказания полиции остановиться игнорировал. В конце концов, было принято решение остановить его принудительно, что и исполнил полицейский Вячеслав Высочин с риском для жизни и здоровья (Кобылько наехал на него мотоциклом).

В итоге, Высочин получил многочисленные травмы и был доставлен в больницу, а Кобылько был задержан.

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