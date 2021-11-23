Во Львовской области местный депутат, который нарушил правила дорожного требования, пытался скрыться от правоохранительных органов. Водитель повредил три полицейских авто и травмировал четырех копов. Нарушитель остановился только после того, как полицейские начали стрелять по колесам.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сотрудники полиции намеревались задержать нарушителя ПДД, но тот, в попытке скрыться и сдать назад, повредил три патрульных машины и травмировал четырех представителей правоохранительных органов.

Сообщается, что полицейские вынуждены были открыть огонь по колесам нарушителя - только так его удалось остановить.

Нарушителем оказался 35-летний депутат городского совета города Мостиска во Львовской области. Мужчина отказался проходить тест на состояние алкогольного опьянения. Теперь местному чиновники может грозить до 5 лет лишения свободы.

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