В Рубежном Луганской области российские военные разбомбили элеватор, заполненный зерном. Там хранилась сельхозпродукции на 120 млн человек.

Об этом сообщил глава Луганской ВГА Сергей Гайдай и опубликовал соответствующее видео.

На элеватор были сброшены авиабомбы.

"Кроме мощностей комплекса, уничтожена вся сельхозпродукция, которая там хранилась: 17 тысяч тонн пшеницы, 8,5 тысяч тонн подсолнечника. Сгорело такое количество зерна, из которого в течение года могли бы кормить хлебом 300 тысяч человек. А если однократно – то это примерно 120 млн человек. Рашисты хотят устроить Голодомор в Луганской области - это уже без сомнения", - написал Гайдай.

Буквально на днях войска РФ нанесли ракетный удар по складу с зерном в Днепропетровской области, здание разрушено.

Напомним, по данным ООН, еще 4,5 млн тонн зерна заблокированы в портах Украины. Это грозит миру продовольственным кризисом.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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