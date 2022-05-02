В портах Украины оказались заблокированными около 4,5 млн тонн зерна, поставки которого важны для многих стран мира. Экспорт этой продукции сейчас невозможен из-за блокирования портов российским флотом.

Такие данные обнародовал представитель Всемирной продовольственной программы ООН Мартин Фрик, передает Handelsblatt.

Он призвал срочно восстановить экспорт украинского зерна, чтобы смягчить продовольственный кризис во всем мире.

"Голод не должен быть оружием ни в военном, ни в экономическом отношении... Украинская еда срочно нужна всему миру", - заявил Фрик.

Он напомнил, что до вторжения РФ Украина была одним из крупнейших в мире производителей пшеницы и крупным производителем кукурузы. В 2020 году в стране было собрано 30 млн тонн кукурузы и почти 25 млн тонн пшеницы.

Ранее мы писали, как в Украине в войну будет проходить посевная и грозит ли стране и миру голод.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.