Войска РФ нанесли ракетный удар по складу с зерном в Днепропетровской области, здание разрушено. Видео
Утром в понедельник, 2 мая, войска РФ нанесли удар по Днепропетровской области. Ракета попала в склад с зерном, расположенный в Синельниковском районе региона.
Об этом сообщил губернатор Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.
По его данным, склад разрушен. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Отметим, вчера российские ракеты также попали в агросклады в Днепропетровской области. В одном из них было зерно, второе помещение было пустым.
Также мы писали, что под Днепром войска РФ обстреляли промышленную базу.
Вместе с тем, Зеленский предупредил, что Россия может атаковать Днепропетровскую область с юга.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.
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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.