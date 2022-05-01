В воскресенье, 1 мая, российские войска обстреляли склад в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщает глава ОВА региона Валентин Резниченко.

По словам Резниченко, пострадавших в результате обстрела нет. Ракета попала в склады агропредприятий.

"Один пустой, другой с зерном. Они разрушены", - написал Резниченко.

Напомним, вчера российско-оккупационные силы уже обстреливали промышленную базу в Синельниковском районе Днепропетровской области. Резниченко уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал, поскольку в зданиях "никого и ничего не было".

Война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

О том, что сейчас происходит с переговорами Украины и России, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.