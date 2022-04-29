Утром в пятницу российские войска обстреляли из "Градов" Великую Костромку и Марьянское в Днепропетровской области (это на границе с Херсонской областью, к юго-востоку от Кривого Рога).

Об этом сообщил губернатор региона Валентин Резниченко в Telegram-канале.

По его словам, задеты хозяйственные постройки. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Напомним, позавчера войска РФ обстреляли Зеленодольскую громаду к югу от Кривого Рога. Били из артиллерии. Попали по предприятию энергетической инфраструктуры. Также под обстрел попал и сам город Зеленодольск, и села Марьянское и Большая Костромка. Есть раненный.

Вчера во время обстрела Большой Костромки погиб 71-летний мужчина.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.