Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении сегодня вечером заявил, что россияне накапливают силы на юге страны и планируют вторгнуться в Днепропетровскую область.

"Подтягивают силы на юг страны, чтобы попытаться атаковать наши города и общины на Днепропетровщине", - сказал президент.

О том, что из Херсонской области усилились огневые атаки на приграничные населенные пункты соседнего региона, заявлял сегодня и Генеральный штаб Украины.

По его данным, основные усилия российская армия сосредоточила на Криворожском направлении.

Война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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О том, что сейчас происходит с переговорами Украины и России, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.