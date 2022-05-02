Разведка США заявила, что Россия попытается аннексировать Донецкую и Луганскую области к середине мая. Также в планах Москвы аннексия Херсонской области и создание "ХНР".

Об этом пишет CNN со ссылкой на слова посла США при ОБСЕ Майкла Карпентера, сказанные на брифинге в Госдепартаменте.

Как сообщает издание, у США есть "в высшей степени заслуживающие доверия" разведданные о том, что Россия попытается аннексировать Донецкую и Луганскую области "примерно в середине мая" и что у нее есть планы создать аналогичную "народную республику" в Херсонской области.

"В сообщениях говорится, что Россия планирует провести референдум о присоединении к ней примерно в середине мая, и что Москва рассматривает аналогичный план для Херсона", - заявил Карпентер на брифинге.

Он добавил, что РФ похищает местных чиновников, чтобы заменить их "группами, лояльными к Москве". Также исчезают "директора школ, журналисты, местные активисты, муниципальные чиновники".

"Недавно также поступали сообщения о том, что российские силы отключили интернет и доступ к некоторым сотовым телефонам в этих регионах, чтобы перекрыть поток надежной информации", - сказал посол.

В этих городах, по его словам, РФ "может попытаться провести фиктивные референдумы, чтобы добавить видимость демократической или избирательной легитимности".

Между тем "замглавы" подконтрольной России "военно-гражданской администрации" области Кирилл Стремоусов недавно заявил, что проводить "референдум" в оккупированной Херсонской области не планируют.

То же самое повторил "глава" подконтрольной России "администрации" Херсонской области Владимир Сальдо.