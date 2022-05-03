ВСУ уничтожили российский пункт управления и склады с боеприпасами на юге Украины вдоль админграницы Николаевской и Херсонской областей.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено свыше 40 огневых задач. Вдоль админграницы Николаевской и Херсонской областей уничтожен пункт управления вражеским войском, 3 склада с боеприпасами, 1 - с горюче-смазочными материалами и несколько пунктов сосредоточения живой силы и техники. Общие потери уточняются", - говорится в сообщении.

РФ продолжала воздушную разведку с помощью беспилотников, один из которых был уничтожен над Николаевщиной, а еще один, способный также наносить бомбовые удары ("Форпост"), - в Одесской области, при попытке зайти с моря.

Также сообщается, что ближе к рассвету Николаев вновь покрыло обстрелами из реактивной системы залпового огня "Смерч". Поражены объекты критической инфраструктуры. К счастью, жертв и пострадавших нет.

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Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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