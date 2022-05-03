Во вторник, 3 мая, российская армия начала штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе. Над ним уже поднимаются клубы дыма.

Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко.

Эту информацию ему подтвердил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар.

"Прямо сейчас пробуют прорваться на территорию завода. Информацию подтверждает заместитель командира полка "Азов". Больше деталей пока нет", - пишет Цаплиенко.

Представители российского командования подтвердили возобновление боевых действий. Они утверждают, что во время режима прекращения огня на "Азовстали" украинские военные "заняли ряд огневых позиций и сейчас идёт их подавление".

Вместе с тем, Святослав Паламар по телефону сообщил Цаплиенко, что военные, которые находятся на "Азовстали", "призывают Верховного Главнокомандующего (речь о Владимире Зеленском - Ред.) вмешаться в ситуацию".

Кроме того, в "Азове" заявили, что после вчерашних бомбардировок завода погибли две женщины. В полку призывают продолжать эвакуацию мирных жителей.

Ранее сообщалось, что войска РФ били по "Азовстали" в Мариуполе корабельной артиллерией.

Кроме того, писали, что РФ срывает эвакуацию из Мариуполя, около 2 тысяч человек заблокированы возле Бердянска.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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О том, грозит ли Украине ядерная война и почему все о ней говорят, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.