Мэр Мариуполя Вадим Бойченко обвинил войска РФ в срыве эвакуации из Мариуполя. Возле Бердянска около двух тысяч выехавших из разрушенного города уже две недели ждут возможности добраться до Запорожья.

Об этом Бойченко заявил в эфире телемарафона.

"Мы ждали, что на Луначарском кольце, возле Бердянска, состоится эвакуация. Там сегодня 2 тыс. жителей Мариуполя ждут, которые выехали, добрались до Бердянска. Они уже 2 недели ждут эвакуации, и мы объявили ее начало. Но российские войска разрушают наши планы, не позволяют мариупольцам добраться на подконтрольную Украине территорию Запорожья", - сказал Бойченко.

Также, по его словам, все еще более 200 гражданских прячутся на заводе "Азовсталь".

Ранее в Запорожской областной военной администрации заявили, что эвакуационная колонна из Мариуполя, в которой находились мирные жители, вывезенные 1 мая с завода "Азовсталь", не смогла добраться до Запорожья.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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