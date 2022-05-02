После ухода миссии Красного Креста завод "Азовсталь" находится под непрерывным огнем.

Об этом сказал CNN начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин.

"Артиллерия и корабельная артиллерия ведут непрерывный огонь. Постоянно наносятся удары с воздуха", – заявил он.

"Здесь находится большое количество раненых. Все идет к уничтожению объекта. Мы крайне заинтересованы в эвакуации раненых, крайне заинтересованы в эвакуации мирных жителей. Мы хотели бы рассмотреть вариант эвакуации для воинского контингента", – добавил Вершинин.

Также, по его словам, сегодня, "во-первых, нет эвакуации, а во-вторых, идет планомерное уничтожение". Поэтому "говорить о том, что идет эвакуация, – это циничная ложь".

В "ДНР" подтвердили, что режим тишины на "Азовстали" уже не действует. Но обвинили в этом украинскую сторону, утверждая, что с территории комбината начался обстрел.

Ранее "Страна" публиковала видео, как над "Азовсталью" поднимается огромный столб черного дыма.

Мы также приводили свидетельство женщины, выбравшейся из убежища завода.