Над мариупольским комбинатом "Азовсталь" поднимается огромный столб дыма.

Видео публикуют донецкие Телеграм-каналы.

В ролике виден не только дымный шлейф, застилающий полнеба, но и разрушенные войной дома и подбитая тяжелая техника на обочинах дороги.

Ранее "Страна" приводила рассказ женщины, которой удалось выбраться после двух месяцев, проведенных в убежище на "Азовстали".

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.