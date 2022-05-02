Над "Азовсталью" поднимается огромный столб черного дыма. Видео
Над мариупольским комбинатом "Азовсталь" поднимается огромный столб дыма.
Видео публикуют донецкие Телеграм-каналы.
В ролике виден не только дымный шлейф, застилающий полнеба, но и разрушенные войной дома и подбитая тяжелая техника на обочинах дороги.
Ранее "Страна" приводила рассказ женщины, которой удалось выбраться после двух месяцев, проведенных в убежище на "Азовстали".
Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.
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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.