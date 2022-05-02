Холдинг "Метинвест" готовит судебные иски к России о возмещении ущерба за разрушение Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и "Азовстали".

Об этом совладелец холдинга Ринат Ахметов заявил швейцарскому изданию Le Temps.

Оба предприятия "постоянно бомбят и обстреливают", заявил Ахметов. По его словам, капитализация двух заводов до военного вторжения России составляла не менее 10 млрд долларов.

"Мы готовим судебные иски, чтобы потребовать от России возмещения всех убытков", - сказал Ахметов.

Напомним, ранее назначенный "ДНР" "мэр" Мариуполя Константин Иващенко заявил, что завод "Азовсталь" восстанавливать не будут. При этом, по его мнению, завод Ильича и "Азовмаш" будут восстановлены.

Также мы писали о том, что по данным Forbes, Ахметов остается самым богатым украинцем, однако за год он обеднел почти в два раза.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.