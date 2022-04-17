Директор металургического комбината имени Ильича Тарас Шевченко заявил, что предприятие еще можно восстановить. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"Повреждения есть, серьезные, повреждена инфраструктура. Но я абсолютно уверен, что если мариупольским металлургам дадут возможность добраться до города, мы найдем возможность восстановить предприятие. Это задача абсолютно реальная", - сказал он.

Между тем, в РФ опубликовали видео, как выглядят сейчас крупнейшие предприятия Мариуполя - "Азовмаш" и меткомбинат имени Ильича.

Война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 52-го дня войны в Украине.