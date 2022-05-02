"Думали, что на два-три дня". Люди из подвалов "Азовстали" рассказали об эвакуации
Люди, которых эвакуировали с мариупольского комбината "Азовсталь", рассказывают, как они сидели там в бомбоубежище.
Сюжет об этом сняла компания ВВС.
"Ну, верили, что там именно убежище проектированное, качественное. Думали на 2-3 дня, а вот с 24 февраля", - сказала одна из спасшихся женщин.
Она также описала, как проходила эвакуация из убежища.
"Пришли солдаты. Первых 11 человек вывели тяжелобольных. Астма и тех, кому инсулин требовался. И потом случайно нас троих", - рассказала она.
Она также добавила, что в их подвале на "Азовстали" остались ещё 40 человек, включая маленьких детей.
Ранее Россия заявила, что с "Азовстали" эвакуировали 126 человек, 69 из них решили остаться в Украине.
Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.
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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.