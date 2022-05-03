Эвакуационная колонна из Мариуполя, в которой находились мирные жители, вывезенные 1 мая с завода "Азовсталь", сегодня не смогла добраться до Запорожья.

Об этом сообщили "Общественному" в Запорожской областной военной администрации.

Причину задержки колонны в администрации не уточнили.

Напомним, глава патрульной полиции Мариуполя сообщил о непрерывном обстреле "Азовстали" с воздуха, моря и земли.

Ранее мы публиковали точку сбора и расписание эвакуации мирных жителей из Бердянска 3 мая.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.