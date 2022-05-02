Мариупольский городской совет сообщил, что при поддержке ООН и Международного комитета Красного Креста на завтра с российскими оккупантами согласована эвакуация мирного населения из города Бердянск и других на территорию, подконтрольную Украине.

В горсовете заявили, что точка сбора - Луначарское кольцо возле Бердянска. Начало эвакуации в 7:00.

Скриншот: Telegram/Маріупольська міська рада

Мы писали, что сегодня группа эвакуированных мариупольцев уже выехала из города.

Ранее мы писали, что вчера удалось начать эвакуацию мирных жителей с завода "Азовсталь". Их вывозили вместе с "Красным крестом" и Организацией объединенных наций. Зеленский рассказал, что эвакуации удалось добиться после сложных переговоров.

Минобороны РФ заявило, что с территории находящегося в Мариуполе завода "Азовсталь" эвакуировали уже 126 человек. 30 апреля территорию завода покинули 46 человек, 1 мая вывезли еще 80 гражданских. Из них 69 человек решило выехать на территорию, подконтрольную Украине.

Жители Мариуполя рассказали о том, как они сидели в бомбоубежище на "Азовстали" два месяца, хотя изначально думали, что это на два-три дня.