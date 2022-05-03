Сегодня, 3 мая, жители Запорожской области смогут выехать из оккупированных Токмака и Васильевки.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в официальном Telegram-канале.

"Все, кто хочет и имеет возможность эвакуироваться, уже могут выходить и ждать колонну по ходу движения транспорта" - написал Старух.

В Токмаке сбор проводится у кафе "Нирвана".

Напомним, Мариупольский городской совет сообщил, что при поддержке ООН и Международного комитета Красного Креста на 3 марта с российскими оккупантами согласована эвакуация мирного населения из Бердянска. Точка сбора - Луначарское кольцо возле Бердянска. Начало эвакуации в 07:00.

Вместе с тем, сообщали, что вчера эвакуированные с "Азовстали" жители Мариуполя не смогли добраться до Запорожья.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

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